Вестник Кавказа

Кубанские казаки отметили годовщину жалования земель

Кубанские казаки отметили годовщину жалования земель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По всему Краснодарскому краю кубанские казаки сегодня отмечали свой праздник – годовщину подписания императрицей Екатериной II Жалованной грамоты черноморским казакам, по которой им отходили немалые земли.

По всей Кубани сегодня прошли торжественные и памятные мероприятия, посвященные 232-летию со дня жалования земель казакам, что стало началом их переселения в край, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Историческую дату отметили в районных обществах, военно-патриотических и спортивных клубах Кубанского казачьего войска, написал в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев.

"Нашим предкам выпала непростая задача - охранять российскую государственность на южных рубежах. Вместе с тем, казаки развивали край, создавали поселения, организовывали быт. Грамота для них стала залогом великого трудового подвига и преданности служению Отечеству. Сегодняшний импульс развития Кубани - это знак нашей благодарности. Мы всегда будем в долгу перед теми, кто строил наш край, кто создавал его культуру и традиции"

- Вениамин Кондратьев

Конечно, главные торжества прошли в Краснодаре - представители исполнительной и законодательной ветвей власти вручили самым отличившимся кубанским казакам краевые награды за весомый вклад в становление и развитие казачества, а также мужество и стойкость при выполнении служебного долга.

Сами казаки по традиции возложили цветы и венки к памятнику Екатерине II, процессию сопровождал почетный караул, показавший гостям праздника церемониал "Час Славы Кубани".

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