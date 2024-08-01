Ингушетия принимает фестиваль казачьей культуры

Фестиваль казачьей культуры открывается в Ингушетии. В рамках мероприятия будут представлены казачьи песни, танцы, национальная кухня, мастер-классы местных мастеров и многое другое.

В Ингушетии сегодня, 10 августа открывается фестиваль казачьей культуры. Планируется, что он соберет участников со всех уголков Северного Кавказа. Это мероприятие станет прекрасным поводом для погружения в богатое культурное наследие и традиции казачества, которое играет значительную роль в истории этого региона.

"Перед гостями праздника выступят народный фольклорный казачий ансамбль "Долина" из ставропольского Кисловодска, "Казачий хор" Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева, ингушский танцевальный ансамбль "Сунжа", народный фольклорный казачий ансамбль песни и пляски "Терцы" из станицы Луковская Северной Осетии и другие коллективы"

– пресс-служба главы региона.

Гости фестиваля смогут познакомиться с разнообразными традициями и обрядами, которые сопровождали казаков на протяжении многих лет. В рамках мероприятия будут представлены казачьи песни, танцы, национальная кухня, мастер-классы местных мастеров и многое другое.

Участники фестиваля смогут принять участие в играх, творческих конкурсах, посетить ярмарку народного творчества и познакомиться с мастерами народного ремесла. Это позволит каждому ощутить праздничную атмосферу и расширить кругозор, углубившись в культуру казачества.

Это событие не только украсит календарь культурных мероприятий региона, но и станет своеобразным мостом между прошлым и настоящим, сохраняя и возрождая дух казачьей культуры на протяжении многих лет.