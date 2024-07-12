Донские казаки покажут свою удаль на фестивале "Степь ковыльная"

В Ростовской области в конце недели стартует традиционный областной фестиваль казачьей культуры "Степь ковыльная", который соберет не только удалых воинов, но и ремесленников, и мастеров искусств региона.

В эту субботу, 17 августа, хутор Керчик-Савров в Октябрьском районе Ростовской области станет центром притяжения местных жителей и туристов: именно здесь пройдет традиционный областной фестиваль казачьей культуры "Степь ковыльная", сообщили в правительстве региона.

"Гости фестиваля окунутся в мир аутентичного казачьего фольклора, примут участие в песенно-танцевальном действе, прокатятся на лошадях. Маленьких посетителей ждут интерактивные развлекательные площадки, аттракционы, мастер-класс по фланкировке шашкой"

- правительство Ростовской области

Традиционно главными героями фестиваля станут донские казаки, но вот соревноваться они будут большей частью в мирных делах: перед гостями выступят народные хоры, вокальные ансамбли, танцевальные коллективы, а донские ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства проведут для желающих мастер-классы и консультации.

Завершится фестиваль традиционным вручением памятных подарков его участникам.