В Кабардино-Балкарии собралась казачья молодежь России

Кабардино-Балкария принимает трехдневный слет казачьей молодежи изо всех регионов России, которые собрались здесь на форум для того, чтобы обсудить общие проблемы и поделиться новыми идеями и проектами.

В Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня стартовал трехдневный слет казачьей молодежи, на который приехали больше сотни казаков из разных регионов России, сообщает министерство по делам молодежи КБР.

Программа форума очень насыщенная – в его рамках планируются встречи, на которых юноши и девушки поделятся своими проблемами и способами их решения, а также планами и проектами развития казачьего движения, передает "Интерфакс".

Жить участники форума будут в довольно спартанских условиях – в палаточном лагере, питаться на полевой кухне, и каждый их день будет четко расписан по времени. В программе слета не тлолько деловые контакты, но и различные активности - военно-спортивные конкурсы, традиционные казачьи игры и культурная программа - концерты творческих коллективов.

Завершится слет большой ярмаркой и выставкой атрибутов традиционной казачьей культуры, сообщили организаторы.