Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

В Краснодарском крае стартовал фестиваль казачьей культуры. Фестиваль проводят 5 и 6 октября в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов.

В Краснодарском крае проходит пятый юбилейный фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость: Под знаменами предков». Это событие собрало множество гостей как из регионов России, так и из-за рубежа, желающих погрузиться в атмосферу казачьих традиций и культуры.

«Пятый юбилейный фестиваль проводят 5 и 6 октября в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов. Здесь гости праздника знакомятся с казачьей культурой и традициями. Мероприятия фестиваля проводятся в городском парке, библиотеках, краеведческом музее. Можно посетить ремесленные мастерские – посмотреть работу на наковальне, токарном станке, шорное и гончарное дело»

– пресс-служба администрации региона

Основной целью фестиваля является не только развлечение, но и образование. Участвуя в мероприятиях, гости могут углубиться в историю казачества, узнать о его культуре и ремеслах. Каждый уголок фестиваля пропитан духом традиций, что позволяет каждому участнику почувствовать себя частью этой великой истории.

Фестиваль проходит в уникальных локациях Усть-Лабинска и хутора Аргатов. Города создают атмосферу, погружающую в эпоху казачества. Мероприятия фестиваля организованы в городском парке, библиотеках и краеведческом музее, что позволяет максимально использовать пространство для проведения различных активностей.

Одним из самых интересных аспектов фестиваля являются ремесленные мастерские. Посетители имеют возможность увидеть работу мастеров на наковальне, на токарном станке, а также ознакомиться с процессами шорного и гончарного дела. В ходе мастер-классов можно научиться вышивке, ткачеству, а также резьбе по дереву.

Фестиваль также включает в себя книжные ярмарки, где представлены работы различных авторов, исследующих казачью тему. Эти издания позволяют углубить знания о жизни казаков, их культуре, языке и традициях. Книги становятся неотъемлемой частью фестиваля, предлагая как научную литературу, так и художественные произведения, которые способны привлечь внимание широкой аудитории.