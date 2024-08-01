Вестник Кавказа

Фестиваль казачьей культуры будет проходить каждый год в Ингушетии

Фестиваль казачьей культуры будет проходить каждый год в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия провела второй фестиваль казачьей культуры. Отныне масштабное мероприятие будет проводиться каждый год. К нему будут присоединяться представители разных регионов.

Прошедший в субботу 10 августа в Ингушетии фестиваль казачьей культуры оказался настолько успешным, что было решено устраивать его каждый год, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов. 

По его словам, на праздник собрались более 200 представителей трех регионов СКФО – кроме Ингушетии, это Северная Осетия и Ставрополье. 

Калиматов подчеркнул, что фестиваль устраивается уже во второй раз. Теперь он будет проводиться каждый год и получит статус межрегионального. 

"Казачество – это уникальное и яркое богатство культуры, впитавшее в себя лучшие народные традиции"

– глава Ингушетии

Он заверил, что власти Ингушетии работают над тем, чтобы казаки играли важную роль на государственном и муниципальном уровнях. А с точки зрения культуры цель состоит в том, чтобы казачья культура жила в веках.

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