Фестиваль казачьей культуры будет проходить каждый год в Ингушетии

Ингушетия провела второй фестиваль казачьей культуры. Отныне масштабное мероприятие будет проводиться каждый год. К нему будут присоединяться представители разных регионов.

Прошедший в субботу 10 августа в Ингушетии фестиваль казачьей культуры оказался настолько успешным, что было решено устраивать его каждый год, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, на праздник собрались более 200 представителей трех регионов СКФО – кроме Ингушетии, это Северная Осетия и Ставрополье.

Калиматов подчеркнул, что фестиваль устраивается уже во второй раз. Теперь он будет проводиться каждый год и получит статус межрегионального.

"Казачество – это уникальное и яркое богатство культуры, впитавшее в себя лучшие народные традиции"

– глава Ингушетии

Он заверил, что власти Ингушетии работают над тем, чтобы казаки играли важную роль на государственном и муниципальном уровнях. А с точки зрения культуры цель состоит в том, чтобы казачья культура жила в веках.