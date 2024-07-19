Молодежный лагерь открывается в Ингушетии

Туристско-образовательный лагерь «Бейни-20242 пройдет в горах Ингушетии. Участники взойдут на Столовую гору, пройдут по туристическим тропам к Ляжгинскому водопаду. Кроме того, их ждет насыщенная образовательная программа.

Молодежный лагерь «Бейни-2024» откроет двери в середине августа в Ингушетии, информируют власти региона.

«С 11 по 24 августа в живописном Джейрахском районе развернется палаточный городок, где студенты туристических специальностей, начинающие предприниматели в сфере туризма, волонтеры и тревел-блогеры смогут не только насладиться красотой горной Ингушетии, но и получить ценные знания и практические навыки»

– Министерство молодежи и туризма республики

Мероприятие соберет более 300 участников из 30 регионов России, предоставляя им уникальную возможность обменяться опытом, получить новые знания, и конечно, изучить горную Ингушетию.

Так, одним из главных событий лагеря станет восхождение на Столовую гору – одну из самых высоких точек Ингушетии. Кроме того, они отправятся по туристическим тропам к Ляжгинскому водопаду. Жить юные исследователи будут в палаточном лагере.

Помимо активных приключений, участники лагеря смогут принять участие в образовательной программе, в рамках которой им представится возможность встретиться с экспертами в сфере туризма. Лекции, мастер-классы и дискуссии помогут расширить кругозор, узнать интересные факты о путешествиях и приобрести полезные навыки.