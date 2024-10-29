Кто такие гладиаторы и чем они заинтересовали Ридли Скотта?

22 ноября в мировой и, скорее всего, в российский прокат выходит ”Гладиатор 2” Ридли Скотта, продолжение исторической драмы 2000 года, получившей целых 5 "Оскаров". Насколько хороша вторая часть эпического кино будут судить критики, а мы расскажем о том, кто такие гладиаторы, были ли среди них женщины и как сильно их любила публика.

Первые гладиаторские бои

Римские гладиаторы или мечники (слово gladiator c латинского означает ”владеющий мечом”) были профессиональными бойцами, которые боролись перед огромным количеством зрителей примерно с I века до н.э. по V век нашей эры. Как гладиаторские бои завоевали свою популярность в Древнем Риме, историки наверняка сказать не могут, но есть две основные версии. Согласно одной из них, гладиаторские бои - традиция этрусков, цивилизации, процветавшей на территории Италии в I тыс. до нашей эры. Согласно второй, гладиаторские бои изначально проводились во время похорон знатных граждан Рима. Одна из причин, по которой кровавый ритуал с участием борющихся рабов устраивался на похоронах - необходимость произвести впечатление на общество и подчеркнуть высокий статус умершего. Со временем частные ритуалы превратились в публичные зрелища, чему в том числе, и поспособствовал Юлий Цезарь: сотни гладиаторов сражались на похоронах его отца и дочери.

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Не все гладиаторы были рабами

Не все гладиаторы выходили на арену в цепях. Хотя большинство бойцов на самом деле были либо рабами, либо преступниками, согласно надгробным надписям, в первом веке ситуация меняется: свободные мужчины, жаждущие сражений и одобрительных криков публики, добровольно подписывали контракты со школами гладиаторов в надежде прославиться и заработать деньги. Многие из тех, кто по собственной воле становился гладиатором, были в отчаянном положении или бывшими солдатами, умевшими хорошо драться, однако были среди них и патриции из высшего класса римских граждан, и даже сенаторы.

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Где дрались гладиаторы в Древнем Риме

Во времена Римской Империи гладиаторы сражались на аренах, в которые были преобразованы большинство более ранних греческих амфитеатров. Помимо уже существовавших площадок строились новые, в том числе знаменитый римский Колизей: открытый в 80м году огромный стадион, где могли разместиться до 50 тысяч зрителей.

Не все гладиаторские бои завершались смертью

Смерть гладиатора была исключением, а не стандартной практикой. Большинство боёв проходили в рамках жёстких правил. Гладиаторы, которые сражались на арене, были равными по силе и экипировке, а за ходом поединка следили опытные судьи, которые останавливали бой, как только один из участников получал серьезные ранения. Летальных исходов на арене старались избегать, поскольку содержание и тренировки гладиаторов обходились дорого, а живой гладиатор - гораздо более выгодная инвестиция, чем мёртвый. И всё же жизнь гладиатора была нелёгкой: большинство не доживали до 30 лет, и примерно в одном из десяти поединков кто-то всё-таки умирал.

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В Древнем Риме были женщины-гладиаторы

Историки не могут точно назвать время, когда женщины в Древнем Риме начали участвовать в гладиаторских боях, но к первому веку их на аренах было немало. Одно из доказательств: мраморная плита с барельефом, на котором изображены две женщины-гладиатора. Согласно деталям на рельефе, бой между Амазонкой и Ахиллией завершился почетной ничьей. Среди женщин-гладиаторов были как рабыни, так и представительницы высших классов. Римское общество двояко относилось к женщинам-гладиатором: с одной стороны они вызывали небывалый восторг публики, а с другой - осуждение ввиду неподобающего для дам рода занятий. В конце концов, эпоха женщин-гладиаторов завершилась в II веке, когда император Септимий Север запретил женщинам участвовать в гладиаторских боях.

Что на самом деле означал жест ”большой палец вниз” ?

Судьба тяжело раненного гладиатора решалась зрителями. В сражениях, которые проводились в Колизее, последнее слово было за императором. В фильмах про гладиаторов часто показывают, как толпа, указывая вниз большими пальцами рук, требует добить поверженного гладиатора, однако это не совсем верно с точки зрения истории. Некоторые эксперты считают, что на самом деле призывом к смерти служил жест ”большой палец вверх” , а вот ”большой палец вниз” и сжатый кулак с вытянутыми средним и указательным пальцами призывали помиловать участника сражения. Но даже важнее чем жесты руками были крики зрителей, поскольку разглядеть кто и что показывает с трибун, где тысячи людей, было довольно сложно.

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Гладиаторы были звездами своей эпохи

Гладиаторы Древнего Рима были невероятно популярными - звездами, чьи портреты висели на стенах общественных заведений. Дети играли глиняными фигурками, изображающими гладиаторов, а многие женщины мечтали о том, чтобы стать супругой гладиатора. Пот гладиаторов был мощным афродизиаком: его добавляли в самые разные косметические продукты, которыми затем пользовались жители Рима.