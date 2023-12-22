Почему римского гладиатора похоронили в базилике Иоанна Богослова у Эфеса

Как посетить базилику Иоанна Богослова, что нужно знать о месте, где похоронили этого апостола, что известно о гладиаторе Евфрате, почему в его могиле найдены останки других людей и как они оказались под базиликой Святого Иоанна?

Среди равнин и холмов турецкой провинции Измир, недалеко от обласканного вниманием туристов Эфеса, лежат руины менее посещаемой базилики Святого Иоанна Богослова - одного из двенадцати апостолов.

Расположенный на холме Айясулук храм стал местом удивительного открытия, сделанного группой археологов. Во время раскопок был обнаружен саркофаг возрастом примерно 1800 лет. Такая находка для науки уже значит много, но этот саркофаг был украшен надписями, гласившими, что здесь похоронен гладиатор по имени Евфрат, живший в III веке н. э.

Что нашли археологи в гробнице гладиатора?

Ученые ожидали найти в гробнице гладиатора, но вместо Евфрата археологи нашли останки дюжины других людей, как мужчин, так и женщин, похороненных спустя два столетия.

К V веку положение язычество в Римской империи было вытеснено христианством как доминирующей в Средиземноморье религией. На месте, где изначально похоронили Евфрата, скорее всего, ничего не было, только потом рядом, на месте могилы Иоанна, была построена небольшая церковь. Веком позже в гробнице гладиатора было похоронено еще 12 человек. А базилику на месте могилы Иоанна Богослова построили уже в середине VI века по велению византийского императора Юстиниана I.

Огромная и очень красивая базилика была построена в стиле стамбульской Церкви Апостолов, на месте которой сейчас стоит мечеть Фатих. Причем базилика была возведена на руинах предыдущего храма, построенного в IV веке при последнем императоре Римской империи Феодосии.

О том, что именно было на месте между кончиной апостола в начале II века и строительством новой церкви в IV веке точных сведений нет. Скорее всего, это было небольшое погребальное сооружение для обозначения могилы Иоанна Богослова. Но учитывая тот факт, что предполагаемая могила святого находится в центре базилики, а раскопки проводились в южной части храма, эти захоронения физически не пересекались.

Кем был Евфрат?

Большую часть Евфрат, как и другие гладиаторы, проводил в тренировках, а его диета была в основном растительной с преобладанием зерновых и бобовых культур. Спали гладиаторы в бараках, но в отличие от рабов имели доступ к хорошей медицинской помощи и массажу.

Вопреки распространенному мнению, профессиональные римские гладиаторы не сражались насмерть. Такие бои часто предназначались лишь для преступников, приговоренных к смерти на арене.

Массивный каменный саркофаг свидетельствует, что в своей профессии Евфрат был весьма успешен. Гладиаторы в древние времена были сродни знаменитостям - у Евфрата, вероятно, были свои поклонники, которые за него болели.

Почему в саркофаге гладиатора оказались другие люди?

В древности такие громоздкие каменные предметы, как строительные блоки или саркофаги, могли использоваться повторно. При строительстве той же базилики Иоанна Богослова использовались элементы храма Артемиды. Во время нового захоронения в саркофаге были вырезаны кресты, а спустя еще несколько веков дополнительные кресты появились и на крышке саркофага.

Так много останков оказалось, вероятно, из-за того они хотели быть похороненными именно в базилике Святого Иоанна вместе с членами семьи. При жизни эти, скорее всего, обладали высоким статусом в обществе.

А вот останки того гладиатора так и не были найдены. Раскопки в этой местности стали возможными после того, как исследования с помощью радаров, проведенное в прошлом году, подтвердило, что там находятся римские и ранневизантийские захоронения. Исследователи также обнаружили мозаику, мраморный пол и дренажную систему.

Чем важен холм Айясулук?

Холм, на котором была захоронен саркофаг Евфрата, а затем построена базилика Иоанна Богослова, намного более древний. Айясулук начали заселять еще как минимум в раннем бронзовом веке, около 3300 лет до н.э. По крайней мере, к этому времени относятся самые ранние археологические находки. Уже во II тысячелетии до н. э. там была столица государства Арцава, с которыми враждовали хетты. В X веке до н. э. рядом был построен Эфес, население которого переселилось на холм из-за заиливания гавани. В XIV веке на Айясулуке была построена первая в Эфесе мечеть. Этот холм начали изучать еще сто лет назад, но раскопки ведутся до сих пор.

Как посетить базилику Святого Иоанна?

Базилика Святого Иоанна доступна для посещения. Хотя от нее остались лишь руины, увидеть восстановленные колонны и арки можно и теперь. Базилика была очень важным местом паломничества в регионе, а возведение храма такого масштаба из мрамора и красного кирпича заняло более 100 лет.

Стоимость посещения руин базилики - 6 евро (примерно 630 рублей), но музейные карты тоже работают. Есть макет того, как базилика выглядела до разрушения. В цену билета входит посещение византийской крепости VI века, также расположенной на холме. На территории крепости есть мечеть.

Время работы базилики: с 8 утра до 18:00, билеты перестают продавать за полчаса до закрытия.

На посещение достопримечательностей холма стоит выделить пару часов.

Около холма в Сельчуке есть и другие достопримечательности, включая Дом Богородицы и Пещеру семи отроков Эфесских.