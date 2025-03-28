Вестник Кавказа

Разведка Индии ожидает новых терактов в Кашмире

Карта Индии и Пакистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В регионах Джамму и Кашмир возможны новые теракты, следует из сообщений индийской разведки. Возможно атакованы будут железнодорожные объекты.

В Индии предупреждают о возможности новых террористических атак в регионах Джамму и Кашмир, об этом информируют разведывательные службы Индии передает телеканал News18 со ссылкой на источники.

Теракты могут быть направлены на туристов, правоохранителей, железные дороги.

"В предупреждении говорится, что межведомственная разведка Пакистана и связанные с ней террористические организации планируют провести больше атак, нацеленных специально на туристов/неместных жителей, сотрудников полиции и кашмирских пандитов (ученых брахманов), особенно в округах Сринагар и Гандербал"

– сообщение

Кроме того, разведка считает, что под угрозой могут оказаться железнодорожные объекты.

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