Жительница Ингушетии оказывала незаконные услуги мигрантам

В Ингушетии поймали местную жительницу. Она была посредником между полицейскими и мигрантами. Против нее завели уголовное дело.

В отношении жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело, она передавала взятки полицейским от мигрантов, пишет пресс-служба республиканского СУ СКР.

По версии следствия, в 2017 и 2019 годах 40-летняя женщина передавала деньги сотрудникам полиции за разрешения на временное проживание и вид на жительство.

Отмечается, что общая сумма составила свыше 500 тыс рублей. Против нее завели дело по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В ведомстве подчеркнули, что материалы для следствия поступили из погрануправления российского ФСБ по региону.