Верхний Ларс стал лидером по транзиту грузов в России

Минтранс подсчитал, сколько грузов прошло через тот или иной пропускной пункт на границе РФ с соседями. Первое место по объемам грузов оказалось у Верхнего Ларса.

Пункт пропуска Верхний Ларс стал лидеров по объему грузоперевозок в РФ за минувший год, сообщили в минтрансе.

Сообщается, что через пункт пропуска на границе России и Грузии было перевезено свыше 4,8 млн т грузов, что значительно больше через на других пограничных КПП в стране.

Второе место в рейтинге грузооборота у пункта Яраг-Казмаляр, который находится на границе Азербайджана и Дагестана. Здесь было перевезено 3,7 млн тонн грузов. В тройку также попал пункт с Забайкальск с показателем в 2,5 млн тонн.

Отметим, что средняя пропускная способность Верхнего Ларса показала рост на 15% с 2021 года.