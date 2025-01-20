Вестник Кавказа

Верхний Ларс Сейчас: пробка на границе собрала почти 1,1 тыс фур

Верхний Ларс Сейчас: пробка на границе собрала почти 1,1 тыс фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На КПП "Верхний Ларс" в понедельник скопились сотни грузовиков. С конца прошлой недели проезд крупногабаритного транспорта через границу был ограничен.

В понедельник, 10 февраля, в Северной Осетии застряли на границе с Грузией более 1 тыс большегрузов. Об этом информирует на своем портале региональный ЦОДД.

Согласно данным на 12:53, в электронной очереди зарегистрированы 1053 фуры.

На прошедшем сегодня аппаратном совещании республиканского правительства было подчеркнуто, что за минувшую неделю через КПП на границе двух стран проехали 16 тыс машин.

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