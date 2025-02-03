Сильный ветер стал причиной очередного закрытия Верхнего Ларса для фур

Верхний Ларс в очередной раз закрыт для фур. В этот раз это случилось из-за сильного ветра на стороне Грузии.

Сегодня вечером стало известно об очередном закрытии проезда через КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Причиной стал порывистый ветер на грузинской стороне, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих социальных сетях.

"Проезд по военно-грузинской дороге ограничен для большегрузного транспорта из-за сильного порывистого ветра на грузинской стороне границы"

- Сергей Меняйло

Он попросил водителей фур отнестись к ограничениям с пониманием. Их снимут после особого распоряжения.

Напомним, что последний раз проезд через Верхний Ларс для большегрузов перекрывали 5 февраля. Это также произошло из-за ухудшения погоды.