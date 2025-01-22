Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Турции и Беларуси

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции Бирола Акгюна. Он также принял грамоты нового посла Беларуси Дмитрия Пиневича.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.
Как пишет пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты нового руководителя дипломатической миссии Турции в Азербайджане.
Помимо этого, президент Азербайджан принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси в Баку Дмитрия Пиневича.
Стоит добавить, что сегодня руководитель республики принял верительные грамоты нового главы дипломатической миссии Парагвая.