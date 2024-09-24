Учения во имя мира и дружбы начали Азербайджан и Иран на Каспии

На Каспии проводятся совместные азербайджано-иранские военные учения. Они проходят под лозунгом "Сотрудничество во имя мира и дружбы".

В Каспийском море стартовали совместные военные учения Азербайджана и Ирана. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

Учения проводятся под лозунгом "Сотрудничество во имя мира и дружбы".

Напомним, этим летом Россия, Азербайджан и Иран впервые в истории провели совместные морские учения. Маневры состоялись в Каспийском море, а их инициатором стала иранская сторона.

Отношения Азербайджана и Ирана

Азербайджано-иранские отношения испортились после нападения на посольство республики Южного Кавказа в Тегеране, произошедшего в январе 2023 года. В результате той атаки был убит сотрудник дипмиссии. В результате Азербайджан эвакуировал своих дипломатов из иранской столицы, а также обвинил руководство Исламской Республики в "антиазербайджанской кампании".

В течение полугода отношения между Баку и Тегераном стали постепенно нормализоваться, а уже осенью была достигнута договоренность о проведении совместных военно-морских учений в Каспийском море. Первые военные учения в новейшей истории отношений двух стран состоялись этим летом.