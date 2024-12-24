Вестник Кавказа

Экс-мэр Сочи останется под арестом до конца весны

Экс-мэр Сочи останется под арестом до конца весны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд решил продлить арест бывшему сочинскому градоначальнику. Его подозревают во взяточничестве, вымогательстве и хищении участков земли.

Бывшему мэру Сочи и его жене продлили арест до конца весны. Согласно постановлению Мещанского суда, Алексею и Янине Копайгородским предстоит находиться под арестом до 17 мая.

Копайгородский покинул пост сочинского мэра в мае прошлого года, а в сентябре его арестовали. Вместе со своей супругой он стал подозреваемым во взятке в размере нескольких десятков миллионов рублей и вымогательстве.

Бывшего мэра также подозревают в присвоении имущества в рамках дела о хищении земельных участков.

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