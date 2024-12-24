Вестник Кавказа

Подозреваемый в краже свыше 100 тыс тонн песка чиновник задержан на Кубани

Подозреваемый в краже свыше 100 тыс тонн песка чиновник задержан на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубанский чиновник подозревается в краже более 100 тыс тонн песка. По данному факту завели уголовное дело.

В Краснодарском крае задержан чиновник, подозреваемый в краже 105 тыс тонн песка. Об этом сказано в заявлении регионального МВД.

Уточняется, что речь идет о 46-летнем мужчине, работавшем заместителем директора в госучреждении по обеспечению мелиорации.

"Чиновник совместно с директором одного из филиалов своего учреждения и тремя сотрудниками логистических компаний организовал незаконную добычу свыше 105 тыс тонн песка в русле реки Кубань на территории Красноармейского и Абинского районов"

– пресс-служба управления

Стоимость добытого песка составляет более 20 млн рублей.

Как отмечается, чиновник был схвачен прямо на рабочем месте.

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