Вестник Кавказа

Обвинение во взяточничестве предъявлено бывшему мэру в Сочи

Обвинение во взяточничестве предъявлено бывшему мэру в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следователи предъявили бывшему сочинскому градоначальнику обвинение по делу о взятке. Ее размер превышает десятки миллионов рублей.

Бывшему мэру Сочи предъявили обвинение в получении крупной взятки. Об этом поведал Константин Трапаидзе, адвокат Алексея Копайгородского.

Правозащитник акцентировал внимание на том, что в деле его подзащитного упоминается предприниматель по фамилии Мкртчан, принимавший участие в программе по сбору и утилизации мусора. Он добавил, что экс-глава города не мог содействовать бизнесмену из-за занимаемой должности, передает РИА Новости.

"Мы пояснили следствию, что отношения наш подзащитный к этому не имеет"

– адвокат экс-мэра

Ранее сообщалось, что сочинский мэр и его жена Янина стали фигурантами дела о взятке в размере более 40 млн рублей и вымогательстве. Экс-главу города также подозревают в присвоении имущества в рамках дела о хищении нескольких участков земли на сумму 3,7 млн рублей.

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