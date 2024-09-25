Вестник Кавказа

Бывший мэр Сочи и его супруга отказываются признавать вину по делу о взятке

Бывший мэр Сочи и его супруга отказываются признавать вину по делу о взятке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывшего главу сочинской мэрии подозревают в получении крупной взятки. Согласно предварительной информации, речь идет о десятках миллионов рублей.

Бывший мэр Сочи и его супруга не собираются признавать вину по делу о взятке. Об этом 23 декабря поведал адвокат жены экс-градоначальника.

"Ни по первому, ни по второму уголовному делу Копайгородские вину не признают"

– Иван Миронов

Напомним, экс-главу города подозревают в получении крупной взятки. Правоохранители предполагают, что размер взятки превышает 43 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1350 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей за продление услуг связи

Жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей за продление услуг связи

Ставропольские чиновники берут взятки продуктами и стройматериалами

Ставропольские чиновники берут взятки продуктами и стройматериалами

Крымский суд вынесет приговор заезжим разбойникам

Крымский суд вынесет приговор заезжим разбойникам

&quot;Резиновый&quot; дом с нелегалами раскрыли в Сочи

"Резиновый" дом с нелегалами раскрыли в Сочи

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке

Пенсионер украл часы за 900 тыс рублей в аэропорту Ставрополя

Пенсионер украл часы за 900 тыс рублей в аэропорту Ставрополя

Напавшие на полицейских мужчины задержаны на Кубани

Напавшие на полицейских мужчины задержаны на Кубани

Подозреваемому в растрате бывшему мэру Сочи продлили арест

Подозреваемому в растрате бывшему мэру Сочи продлили арест

Янина Копайгородская задержана в связи с растратой

Янина Копайгородская задержана в связи с растратой

Суд арестовал банковский счет бывшей жены Копайгородского

Суд арестовал банковский счет бывшей жены Копайгородского

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы