Бывший мэр Сочи и его супруга отказываются признавать вину по делу о взятке

Бывшего главу сочинской мэрии подозревают в получении крупной взятки. Согласно предварительной информации, речь идет о десятках миллионов рублей.
Бывший мэр Сочи и его супруга не собираются признавать вину по делу о взятке. Об этом 23 декабря поведал адвокат жены экс-градоначальника.
"Ни по первому, ни по второму уголовному делу Копайгородские вину не признают"
– Иван Миронов
Напомним, экс-главу города подозревают в получении крупной взятки. Правоохранители предполагают, что размер взятки превышает 43 млн рублей.