Вестник Кавказа

Авария с участием семи автомобилей произошла в Ереване

Авария с участием семи автомобилей произошла в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семь автомобилей столкнулись сегодня днем в армянской столице. В результате массового ДТП серьезно пострадал один человек, его госпитализировали.

В четверг, 13 февраля, в Ереване произошла массовая авария с семью транспортными средствами. Об этом информирует Спасательная служба МВД Армении.

ДТП случилось на улице Ширака в районе 14:41 по местному времени (13:41 мск). Там столкнулись три автомобиля Nissan, а также Honda, Isuzu, Mercedes и Opel.

В результате аварии пострадал мужчина, находившийся за рулем машины марки Mercedes. Его отвезли в больницу.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Ведется расследование.

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