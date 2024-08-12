Вестник Кавказа

На Дону будут выпускать комплектующие для грузовиков

На Дону будут выпускать комплектующие для грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем 2026 году в Ростовской области заработает завод комплектующих для грузовой техники – он будет выпускать сменные фильтры и пластиковые элементы взамен импортных поставок.

Российская государственная компания "Нейс" в будущем 2026 году введет в строй в Ростовской области завод по производству комплектующих для грузовой техники, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Компания приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству комплектующих для грузовой техники. Проект направлен на выпуск импортозамещающей продукции"

- Игорь Сорокин

Ожидается, что при выходе на полную мощность завод будет производить в год 120 тыс эко-фильтров, 150 тыс пластмассовых комплектующих и 100 тыс фитингов для прицепной техники, передает "Интерфакс".

Заводы компании уже работают по всему югу России - в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Астрахани, Краснодаре, Новороссийске и Минеральных Водах, есть такая линия предприятия и в Ростовской области, но пока она работает в арендуемом помещении, полноценное предприятие строится в Новочеркасском индустриальном парке, отметил Сорокин.

В проект будет инвестировано свыше 700 млн рублей.

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