Кубанских лифтов в России будет больше

Крупнейший краснодарский производитель лифтов, компания "Кахман", до конца текущего 2024 года удвоит мощность производства предприятия до 2 тысяч лифтов в год, они станут мощнее и смогут обслуживать дома высотой до 64 этажей.

Уже до конца нынешнего 2024 года крупнейший кубанский производитель лифтового оборудования - ООО "Кахман" удвоит мощность производства и нарастит уровень его локализации, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас единственный цех предприятия позволяет строить 1 тыс лифтов в год, однако на предприятии ведется активное строительство второго цеха – сегодня его посетил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает "Интерфакс".

"В 2020 году была небольшая команда, а сейчас мы работаем по разным направлениям, но приоритетным считаем импортозамещение. Уже производим модели лифтов, которые можно устанавливать до 64 этажа. До конца года завершим строительство нового цеха, это позволит выпускать до 2 тыс лифтов в год"

- совладелец предприятия Кахраман Юлдашев

Уже сейчас отказ от импортных деталей позволил компании довести уровень локализации до 50%, однако вскоре она вырастет до 80%, добавил Юлдашев.

Сейчас "Кахман" – единственная на юге России компания, производящая пассажирские, грузовые и больничные лифты и оборудование под собственной торговой маркой.