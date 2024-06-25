Северный Кавказ становится крупным промышленным центром России

На сегодняшний день в регионах Северного Кавказа сосредоточено больше половины всех особых экономических зон России – больше всего средства инвестируются в туризм, сельское хозяйство, промышленность и развитие транспорта.

Регионы Северного Кавказа аккумулировали у себя около 60% всех особых экономических зон (ОЭЗ) в России, они выступают драйверами развития этих регионов, рассказал сегодня на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), проходящем в Грозном, вице-премьер РФ Александр Новак.

"Не стоит забывать, что 60% всех особых экономических зон в целях стимулирования развития Кавказа реализуется именно в регионах Северного Кавказа. И примерно около 90% всех резидентов - это Кавказ. ...Количество резидентов, желающих работать, значительно выше, чем мы успеваем развивать нашу соответствующую инфраструктуру. И этим надо пользоваться, потому что огромный интерес к региону"

- Александр Новак

В основном регионы СКФО развивают горно-туристические и морские туркластеры, и в скором времени прикаспийский прибрежный кластер может стать альтернативой Чёрному морю, - отметил Новак, передает "Интерфакс".

Также огромное внимание в регионах уделяется развитию сельского хозяйства, промышленности и транспорта – уже сейчас инвестиции в такие отраслевые проекты превышают 1,7 трлн рублей, добавил вице-премьер.