Дагестан существенно нарастил машиностроительное производство

Дагестанской промышленности удалось совершить мощный скачок в I квартале нынешнего 2024 года – производство продукции машиностроительной отрасли республики выросло в 1,7 раза.

Индекс промышленного производства в Дагестане в первом квартале составил 164,9%, показав рост по отношению к тому же периоду минувшего 2023 года в 1,7 раза, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Несмотря на негативные факторы, связанные с санкционной политикой со стороны ряда европейских и западных стран, промышленные предприятия республики продолжают показывать стабильную работу и положительную динамику индекса промышленного производства. Так, по итогам первого квартала индекс производства в процентном соотношении составил более 164,9%"

- заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов

Сейчас один из основных блоков обрабатывающих производств промышленного сектора республики – это машиностроение, которое производит оборудование для авиа- и судостроения, радиоэлектронной и электротехнической промышленности и энергетического машиностроения, передает "Интерфакс".

Правительство региона всячески стимулирует развитие отрасли, предоставляя ей государственную поддержку и льготные займы.