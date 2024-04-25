Северный Кавказ привлечет 2 трлн инвестиций в течение 6 лет

Инвестиционные средства в размере 2 трлн рублей планируется привлечь на развитие Северного Кавказа к 2030 году. Регион намерен вложиться в туристическую и сельскохозяйственную отрасли.

На развитие Северного Кавказа планируется выделить порядка 2 трлн инвестиционных рублей. Информацию об этом озвучил полпред главы России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Он рассказал, что в прошлом году на проекты региона было выделено свыше 700 млрд рублей.

По словам чиновника, наиболее потенциальными сферами в СКФО является агропромышленный комплекс и туристические направления.

"Для обеспечения устойчивого развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2023 году из федерального бюджета выделено свыше 731 миллиарда рублей. Реализация только прорывных инвестиционных проектов позволила привлечь в 2021—2023 годах в экономику округа более 362 миллиардов рублей. Всего к 2030 году мы ждем почти 2 триллиона рублей инвестиций. Наибольшие возможности для роста экономики сформировались в АПК, в сфере туризма и санаторно-курортной отрасли"

– Юрий Чайка

Он подчеркнул, что в регионе активно развивается промышленность и предприятия по обработке, что повышает инвестиционную привлекательность Северного Кавказа. По словам полпреда, в этих отраслях заметен значительный рост – до 19,5% по сравнению с прошлым годом.

Кроме этого, Чайка рассказал, что регион вкладывается в развитие энергетики, усовершенствование инфраструктуры и внедрение новейших технологий.

В прошлом году на Северном Кавказе были реализованы проекты, которые дали работу 70 тыс гражданам, что на 27% больше, чем в 2022 году.