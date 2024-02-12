Российские туристы выбирают Северный Кавказ на майские праздники

Северный Кавказа стал лидером на майские праздники по числу бронирований.
По данным вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, туристы все чаще выбирают внутренние направления. Количество бронирований на майские праздники значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.
"В этом году майские — они очень успешные. Бронирования стали раньше у наших туроператоров, рост составляет до 30% на майские праздники, где-то — даже 40%. Около 3 миллионов наших граждан будут путешествовать по стране, из них через туроператоров — где-то 800−900 тысяч будет"
– Дмитрий Горин
Как сообщил вице-президент РТС, иностранные направления также пользуются спросом. Но российский рынок путешествий лидирует. В частности, 25% туристов выбирают отдых за границей, 75% - отдыхают не выезжая за пределы России.
По данным представителей туристических компаний, лидерами по бронированию в мае являются Крым, Краснодарский края, Кавминводы, Дагестан, Ингушетия.