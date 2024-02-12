Российские туристы выбирают Северный Кавказ на майские праздники

Курорты Северного Кавказа стали лидерами по бронированию номеров на период майских праздников. В целом, спрос на туризм внутри страны вырос до 40%.

Северный Кавказа стал лидером на майские праздники по числу бронирований.

По данным вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, туристы все чаще выбирают внутренние направления. Количество бронирований на майские праздники значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

"В этом году майские — они очень успешные. Бронирования стали раньше у наших туроператоров, рост составляет до 30% на майские праздники, где-то — даже 40%. Около 3 миллионов наших граждан будут путешествовать по стране, из них через туроператоров — где-то 800−900 тысяч будет"

– Дмитрий Горин

Как сообщил вице-президент РТС, иностранные направления также пользуются спросом. Но российский рынок путешествий лидирует. В частности, 25% туристов выбирают отдых за границей, 75% - отдыхают не выезжая за пределы России.

По данным представителей туристических компаний, лидерами по бронированию в мае являются Крым, Краснодарский края, Кавминводы, Дагестан, Ингушетия.

