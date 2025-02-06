Объем средств на обновление энергобъектов увеличат в Северной Осетии

"Россети Северный Кавказ" нарастят финансирование плановых ремонтных работ на энергетических объектах, находящихся на территории Северной Осетии. Объем средств превысит четверть миллиарда рублей.
В Северной Осетии увеличится объем средств, предназначенных для ремонта энергообъектов. Об этом поведали в компании "Россети Северный Кавказ".
"В 2025 году "Россети Северный Кавказ" направят 271 млн рублей на реализацию программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Северной Осетии. Это на 6% больше, чем в 2024 году"
– пресс-служба компании
Специалисты собираются обновить 234 км воздушных ЛЭП, заменить более 500 опор и 3,8 тыс изоляторов. Кроме того, запланирован ремонт оборудования на подстанциях.