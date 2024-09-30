Вестник Кавказа

Осетинские предприятия получили 200 млн рублей льготных кредитов

Осетинские предприятия получили 200 млн рублей льготных кредитов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии почти в полтора раза увеличили льготное кредитование промышленных предприятий региона – деньги они получили под реализацию собственных новых проектов.

Фонд развития промышленности Северной Осетии в минувшем 2024 году выдал местным промышленным предприятиям 212 млн рублей льготных займов со ставкой 1-3% годовых, чтобы те могли постепенно внедрять свои инвестиционные проекты, сообщил директор Фонда Сослан Кучиев.

"В 2024 году мы оказали помощь промпредприятиям в размере 212 млн рублей. В 2023 году эта сумма была равна 150 млн рублей. В этом году бюджет находится на стадии формирования"

- Сослан Кучиев

В целом за минувший год помощь выросла на 41% - за счет этих средств руководство передовых предприятий региона смогло переоснастить уже действующие предприятия новым, более технологичным и современным оборудованием, передает ТАСС.

В первую очередь льготные займы получили предприятия, производящие мебель, железобетонные изделия, монолитные конструкции, плиты из камня и бумагу.

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