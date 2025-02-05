Врачебная амбулатория появится в Домбае в 2025 году

Населенный пункт Домбай в КЧР обзаведется врачебной амбулаторией в текущем году. Его площадь составит 550 кв м.
Врачебную амбулаторию обустроят в населенном пункте Домбай в Карачаево-Черкесии. Ее строительство планируют завершить в 2025 году, рассказала глава Минздрава республики Динара Камурзаева.
"Строительство врачебной амбулатории в поселке Домбай завершится в 2025 году. Это будет большое здание площадью 550 кв м с пунктом скорой помощи, с травматологическим пунктом и необходимым рентгенологическим оборудованием"
- Динара Камурзаева
Он отметила, что проект начали реализовывать по инициативе главы КЧР Рашида Темрезова при поддержке Минздрава республики.
Кроме того, на территории КЧР будут отремонтированы и построены 15 объектов здравоохранения – поликлиники, врачебные амбулатории и пункты фельдшеров.