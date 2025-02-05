Ставропольцы жалуются на отключения воды

На юге Ставрополя отмечаются проблемы с водоснабжением. Причина проблемы выясняется, жители продолжают жаловаться в социальных сетях.
Южная часть Ставрополя столкнулась с отсутствием поступления воды в дома горожан, местные жители жалуются о проблеме в социальных сетях.
Отмечается, что с отключением воды столкнулись жители улиц Пирогова, Рогожникова, Тухачевского, Николая Голодникова и других.
В местном "Водоканале" рассказали, что все причины появления данной проблемы выясняются, точного числа оставшихся без воды абонентов пока нет.