Вестник Кавказа

Ставропольцы жалуются на отключения воды

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На юге Ставрополя отмечаются проблемы с водоснабжением. Причина проблемы выясняется, жители продолжают жаловаться в социальных сетях.

Южная часть Ставрополя столкнулась с отсутствием поступления воды в дома горожан, местные жители жалуются о проблеме в социальных сетях.

Отмечается, что с отключением воды столкнулись жители улиц Пирогова, Рогожникова, Тухачевского, Николая Голодникова и других.

В местном "Водоканале" рассказали, что все причины появления данной проблемы выясняются, точного числа оставшихся без воды абонентов пока нет.

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