В Абхазии рассказали о сроках восстановления картинной галереи после пожара

Россия поможет Абхазии восстановить музейный фонд Национальной картинной галереи. Само здание должны восстановить после пожара в ближайшие месяцы.

В Абхазии продолжаются работы по восстановлению Национальной картинной галереи. В организации, которая занимается работами по воссозданию объекта, сообщили, что здание будет готова в течение 3-4 месяцев.

Информация была озвучена во время визита в республику министра культуры РФ Ольги Любимовой. Глава российской культуры сообщила, что Россия готова помочь в формировании экспозиции после завершения работ.

"Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается"

– Ольга Любимова

Также ведутся работы по строительству картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме. Здесь работы планируется завершить в течение 3-4 месяцев.

Отметим, что пожар в Национальной картинной галерее произошел в конце января прошлого года.