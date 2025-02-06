Вестник Кавказа

В Абхазии рассказали о сроках восстановления картинной галереи после пожара

В Абхазии рассказали о сроках восстановления картинной галереи после пожара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия поможет Абхазии восстановить музейный фонд Национальной картинной галереи. Само здание должны восстановить после пожара в ближайшие месяцы.

В Абхазии  продолжаются работы по восстановлению Национальной картинной галереи. В организации, которая занимается работами по воссозданию объекта, сообщили, что здание будет готова в течение 3-4 месяцев. 

Информация была озвучена во время визита в республику министра культуры РФ Ольги Любимовой. Глава российской культуры сообщила, что Россия готова помочь в формировании экспозиции после завершения работ. 

"Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается"

– Ольга Любимова 

Также ведутся работы по строительству картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме. Здесь работы планируется завершить в течение 3-4 месяцев. 

Отметим, что пожар в Национальной картинной галерее произошел в конце января прошлого года.

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