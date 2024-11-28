Вестник Кавказа

Дагестанец стал победителем чемпионата по паратхэквондо в Турции

Дагестанец стал победителем чемпионата по паратхэквондо в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Паратхэквондист из Дагестана Рамазанов выиграл Открытый чемпионат Турции. Ранее спортсмен добыл серебро на Паралимпиаде-2024.

Дагестанский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов стал триумфатором Открытого чемпионата Турции. 

Сообщается, что золотую медаль дагестанец завоевал в весовой категории более 80 кг. Всего российские спортсмены выиграли четыре медали: две награды высшего достоинства, серебро и бронзу. 

Золото у женщин выиграла Мария Фисенко. Она стала лучшей в весовой категории до 57 кг. 

Отметим, что Рамазанов ранее завоевал серебро на Паралимпиаде-2024 в Париже. 

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