Дагестанец стал победителем чемпионата по паратхэквондо в Турции

Паратхэквондист из Дагестана Рамазанов выиграл Открытый чемпионат Турции. Ранее спортсмен добыл серебро на Паралимпиаде-2024.

Дагестанский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов стал триумфатором Открытого чемпионата Турции.

Сообщается, что золотую медаль дагестанец завоевал в весовой категории более 80 кг. Всего российские спортсмены выиграли четыре медали: две награды высшего достоинства, серебро и бронзу.

Золото у женщин выиграла Мария Фисенко. Она стала лучшей в весовой категории до 57 кг.

Отметим, что Рамазанов ранее завоевал серебро на Паралимпиаде-2024 в Париже.