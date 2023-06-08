Вестник Кавказа

Дагестанец будет играть за сборную России по хоккею

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уроженец Дагестана выступит на хоккейном турнире в составе сборной России. Спортсмен выступает за тольяттинскую "Ладу" и является воспитанником "Динамо".

Хоккеист тольяттинской "Лады" Магомед Шараканов примет участие в хоккейном турнире "Кубок Первого канала", который пройдет в Санкт-Петербурге.

Спортсмен вошел в расширенный список игроков российской сборной. Сам турнир состоится 12-15 декабря. Помимо команды РФ, на нем выступят Казахстан, Беларусь и сборная мира КХЛ.

Стоит отметить, что Шараканов – уроженец Дагестана, является воспитанником московского "Динамо", а в "Ладу" он перешел в этом году. Амплуа дагестанца – защитник.

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