Хоккеисты-мусульмане: как совместить ислам и хоккей?

© Фото: официальный сайт ХК "Авангард"

Хоккей - один из самых любимых видов спорта в России, Канаде, США и ряде европейских стран. В него играют представители всех вероисповеданий. Какие хоккеисты исповедуют ислам?

Сегодня хоккей сильно развит в странах с суровыми климатическими условиями. Наибольшую популярность этот вид спорта обрел в России, Канаде, США и во многих странах Европы.

Несмотря на то, что Международная федерация хоккея не спешит популяризировать его в странах с жарким климатом, благодаря отдельным странам, хоккеем заинтересовались в Южной Америке и даже на Ближнем Востоке.

Хоть и хоккей не развит в странах, где большинство граждан - мусульмане, самим представителям ислама это нисколько не мешает с азартом сражаться на ледовом поле.

Хоккеисты-мусульмане в КХЛ

Стоит сказать, что в Континентальной хоккейной лиге играет ХК "Барыс" из Астаны, а сборная Казахстана - постоянный участник различных международных турниров. В их составах есть немало мусульман, о которых, к сожалению, не так много информации.

Однако в КХЛ есть и те, кто успешно и без проблем сочетает хоккей и ислам. Их не так много, но они уже оставили в хоккее значительный след.

Альберт Яруллин

Воспитанник казанской хоккейной школы Альберт Яруллин добился главных спортивных успехов в родном "Ак Барсе". С ним в 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина. Помимо победы на клубном уровне, он также брал бронзовые медали мирового молодежного первенства в 2013 году.

Но Яруллин известен в КХЛ не только как хоккеист, но и как правоверный мусульманин - после перехода в 2021 году в челябинский "Трактор" для него специально установили молельную комнату на арене. Хоккеист пришел к исламу в 2015 году и с тех пор он соблюдает обязанности своей веры даже во время хоккейных матчей.

официальный сайт ХК Ак Барс

Сам Альберт рассказывал, что религия никак не мешает ему держать Рамадан или совершать намаз во время игр. По его словам, молитве всегда можно уделить пять минут в перерыве между периодами.

Необходимо добавить, что Альберт занимался волонтерством во время коронавирусной пандемии. С добровольцами из Казани он развозил нуждающимся продуктовые наборы. Кроме того, вместе со своим партнером Эмилем Гариповым он проводил мастер-классы в городах и селах Татарстана.

Эмиль Гарипов

Вратарь Эмиль Гарипов еще в юношеские годы едва не попрощался с хоккеем - он сорвался с качелей и сломал несколько позвонков. Врачи в один голос утверждали, что мальчику стоит завязать со спортом. Но, несмотря на тяжелую травму спины, Эмиль спустя время все-таки встал на коньки и стал одним из лучших вратарей в КХЛ.

В 2011 году Гарипов стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России. В том же году он брал золото Универсиады в Эрзуруме. В 2018 году Эмиль вместе с родным "Ак Барсом" стал обладателем Кубка Гагарина. Та победа уникальна для хоккеиста тем, что на протяжении всего сезона Гарипов был основным вратарем команды, которая во многом благодаря именно ему стала чемпионом спустя многие годы.

официальный сайт ХК Динамо

Сам же Эмиль в жизни скромный человек. Он говорит, что все победы и испытания идут от Всевышнего. Каждый его матч начинается и заканчивается поклонением Аллаху. Имя Бога он отметил и на своем шлеме, который даже в момент празднования победы в Кубке Гагарина не бросил на лед.

"От себя я сделаю все возможное, что зависит, а результат придет уже только от Аллаха"

- Эмиль Гарипов

Кроме спорта и религии, у Гарипова и Яруллина есть совместный бизнес - барбершоп "Сакал". В день открытия они организовали акцию для детей с ограниченными возможностями.

Ярослав Дыбленко

О том, что хоккеист ЦСКА Ярослав Дыбленко исповедует ислам, стало известно совсем недавно. После победного матча в Кубке Гагарина в интервью он произнес "Альхамдулиллях" ("Хвала Аллаху"), а затем поблагодарил Всевышнего за победу.

"Шампанское пить не буду, даже из кубка. Я мусульманин"

- Ярослав Дыбленко

Спустя несколько дней в беседе с журналистом он рассказал, как пришел к исламу. По его словам, это произошло 6 лет назад, причем не только из-за интереса к религии, но и благодаря Альберту Яруллину, с которым он играл в одной команде.

официальный сайт ХК ЦСКА

Совмещать хоккей с религией для него не так просто. Во время решающих игр он не держал пост Рамадана, однако своих поклонников призывает не следовать его примеру. При этом сам хоккеист отмечает, что соблюдает все намазы и читает Коран.

Хоккеисты-мусульмане в НХЛ

Мусульман в Национальной хоккейной лиге было очень мало, но и за океаном они сумели обратить на себя внимание.

Назем Кадри

Первым мусульманином в НХЛ стал Назем Кадри. Канадский хоккеист ливанского происхождения в 2009 году стал первым представителем ислама, выбранным на драфте НХЛ клубом "Торонто". В 2019 году Кадри перебрался в "Колорадо Эвеланш", с которым в 2022 году выиграл Кубок Стэнли. Сейчас выступает за клуб "Калгари".

Назем хоть и практикующий мусульманин, но никогда не заявляет о своих религиозных убеждениях на льду. Также он рассказывал, что из-за религии ему приходилось сталкиваться с притеснением, но Кадри повторял, что 99,9% мусульман - такие же люди, как и остальные.

страница Кадри в Twitter

Несмотря на плей-офф во время Рамадана, он свято его соблюдает.

"Рамадан - самое трудное время для меня. Каждый год он проходит в разное время, и если попадает на сезон, то приходится ограничивать себя в воде и пище и при этом оставаться в форме"

– Назем Кадри

После победы в составе "Колорадо", Кубок Стэнли впервые побывал в мечети - благодаря Кадри.

Наиль Якупов

Свой отпечаток за океаном оставил и россиянин Наиль Якупов. Главным достижением Наиля в Канаде можно считать первый номер драфта НХЛ в 2012 году. В России он брал Кубок Гагарина 2021 году с омским "Авангардом".

официальный сайт ХК Авангард

Наиль в одном из давних интервью заявил, что исповедует ислам, но не соблюдает все его каноны. Он не держит пост в Рамадан и редко посещает мечеть.

"Такого не будет, чтобы я посреди сезона взял и пропал, потому что я ушел в религию"

– Наиль Якупов

Можно ли мусульманам играть в хоккей?

Представителям ислама можно заниматься абсолютно любым видом спорта, в том числе и хоккеем. Естественно, верующему человеку играть в хоккей положено только в той одежде, которая полностью закрывает части тела.

Кроме того, запрещены в исламе умышленное нанесение травм соперникам и драки. Несмотря на то, что хоккей - это вид спорта, в котором иногда приходится махать кулаками, устраивать стычки мусульманину нельзя. Однако и игнорировать провокации бывает сложно.

Ну и самое главное - хоккей не должен препятствовать религии. Неважно кто ты - обладатель Кубка Стэнли или олимпийский чемпион. Нельзя забывать про пятикратный намаз и пост во время месяца Рамадан.