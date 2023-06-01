© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В футбол играют представители разных национальностей и религий. Сегодня много известных футболистов есть и среди мусульман. Какие известные игроки исповедуют ислам?

Миллионы людей на планете Земля играют в футбол. Этот вид спорта объединяет и знакомит с культурой, обычаями и религией разных народов. Есть много футболистов-мусульман, которые покорили сердца поклонников футбола не только своей игрой, но и поступками.

Футболисты-мусульмане: список лучших

Мохаммед Салах.

Футболист сборной Египта и английского "Ливерпуля". За свою профессиональную карьеру египтянин завоевал множество трофеев. Салах - один из самых известных спортсменов в мире, исповедующих ислам. После каждого забитого мяча он совершает обряд поклонения Всевышнему прямо на поле, а перед началом матча читает молитву, что, несомненно, служит залогом успеха футболиста.

Помимо профессиональной карьеры, Салах занимается благотворительностью. Футболист помогал не только простым людям, но и египетскому руководству. Он даже помог вору, который ограбил его дом, с трудоустройством, а также попросил полицейских закрыть дело, открытое против преступника.

Нельзя не отметить тот факт, что игра Салаха за "Ливерпуль" настолько вдохновила фанатов английского клуба, что они посвятили ему одну из песен, в которой говорится, что если Салах будет забивать больше голов, то поклонники клуба примут ислам. Кстати, болельщик ФК "Ноттингем Форест" стал мусульманином благодаря игре "Фараона".

Свою дочь Салах назвал в честь священного для мусульман города - Мекка. При этом ислам никак не мешает семье египтянина праздновать Рождество.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Садио Мане.

Выходец из многодетной сенегальской семьи с детских лет бредил футболом. Несмотря на упреки отца, Садио в 15 лет связал свою жизнь с этим видом спорта - и поступил правильно. Сегодня Мане - игрок мюнхенской "Баварии" и лидер сборной Сенегала. На его счету победы в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и ряд других командных и личных наград. Видимо, сейчас его отец рад, что когда-то неверно оценил выбор сына.

Однако, помимо успехов на футбольном поле, у Садио есть достижения и вне спортивной карьеры. Скромность и простота всегда украшали этого парня. Как и Салах, он прикладывает голову к земле после каждого гола. Кстати, забитые мячи они праздновали вместе, поскольку были однокомандниками.

Не забывает Садио и про свою родину - Сенегал. Он часто помогает футбольным академиям своей страны спортивной экипировкой, обеспечивает жителей городов и деревень Сенегала продуктами питания и одеждой. Также в 2021 году он выделил 500 тыс фунтов на строительство больницы в Бамбали.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Зачем мне 10 Ferrari, 20 часов с бриллиантами и два самолета? Я голодал, работал в поле, пережил сложные времена, играл босиком и не ходил в школу. Сегодня, благодаря тому, что я играю, я могу помогать людям. Я построил школы, стадион, мы предоставляем одежду, обувь и еду людям, живущим в условиях крайней нищеты. Кроме того я даю €70 в месяц всем людям в очень бедном районе Сенегала, чтобы они могли внести свой вклад в экономику своей семьи"

- Садио Мане

Однажды Садио довелось мыть туалеты в одной из мечетей. Видео с участием футболиста распространилось в ноябре 2018 года. На нем сенегалец моет туалеты в мечети вместе со своим знакомым. Автор ролика пообещал Мане не распространять его, однако своего обещания не сдержал. В одном из интервью Мане назвал поступок этого человека "несерьезным".

Гранит Джака и Джердан Шакири.

Оба футболиста по происхождению косовские албанцы, однако выступают за сборную Швейцарии. Спортсмены - практикующие мусульмане, часть своих доходов они отправляют на благотворительность.

Несмотря на выступления за сборную Швейцарии, футболисты не забывают и о своей родине. Однажды Джака и Шакири угодили в скандал: во время игры против сборной Сербии на чемпионате мира 2018 года в России они отпраздновали свои голы жестами в виде орла, что являлось отсылкой к флагу Албании.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на политические жесты и недовольство сербской стороны, парней наказывать не стали. Аналогичный скандал с их участием произошел уже на ЧМ-2022 в Катаре в матче с той же сербской сборной.

Рияд Марез.

Выходец из Алжира, ставший одной из главных звезд АПЛ. Его имя - один из символов футбольной сказки под названием "чемпионство Лестера". Он был одним из ведущих игроков той команды, которая в 2016 году стала чемпионом Англии по футболу. Кроме того, со сборной Алжира он брал Кубок африканских наций в 2019 году.

Месут Озил и Сами Хедира.

Месут Озил и Сами Хедира на протяжении нескольких лет были лидерами сборной Германии, с которой в 2014 году стали чемпионами мира. Месут по происхождению турок, а у Сами - отец родом из Туниса. Оба футболиста исповедуют ислам суннитского толка, читают Коран и молятся пять раз в день. В 2016 году Месут побывал в Мекке.

Кроме того, тренировки и игры никак не мешали футболистам поститься во время месяца Рамадан. Сейчас Сами и Месут завершили свои спортивные карьеры. Причем Месут попрощался с карьерой в сборной со скандалом, который вызвала его фотография с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После неудачного для немцев чемпионата мира в России Озил завершил выступления за национальную команду.

Сайт президента Турции

Можно вспомнить и о других игроков сборной Германии - Илкая Гюндогана, Эмре Джана, Шкордана Мустафи и Антонио Рюдигера. Все перечисленные футболисты - практикующие мусульмане.

Эдин Джеко.

Боснийский нападающий Эдин Джеко - один из ведущих нападающих в Европе. Он был ключевым игроком в "Манчестер Сити", "Роме", а сейчас выступает за миланский "Интер". Боснийский бриллиант за свою карьеру становился чемпионом Германии и Англии.

Стоит добавить, что футболист с рождения исповедует ислам, и даже иногда совершает молитву прямо на поле. То же самое можно сказать и про его партнера по сборной Миралема Пьянича, который, как и Джеко, стал футбольной звездой в Европе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В список известных игроков-мусульман можно включить звезд турецкого футбола Хакана Чалханоглу, Арда Турана, Нури Шахина и Хамита Алтынтопа, ивуарийцев Саломона Калу, Яя и Коло Туре, марокканцев Хакима Зиеша и Ашрафа Хакими.

Мусульмане в сборной Франции по футболу

За последние десятилетия состав сборной Франции менялся множество раз, и с каждым годом в составе "трехцветных" становится все меньше коренных французов. Национальную команду все больше пополняют выходцы из бывших французских колоний, где большинство придерживается ислама. При этом лидерами Франции в последние 25 лет были именно игроки-мусульмане.

Зинедин Зидан.

Он по праву считается легендой французского футбола. В составе сборной Зидан становился чемпионом Европы и мира, за клубную карьеру выиграл множество трофеев с мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом". Однако большинство любителей футбола помнят его по удару головой, который он нанес итальянскому защитнику Марко Матерацци во время финала чемпионата мира 2006 года. Тогда итальянец оскорбил Зидана, высказавшись негативно о его семье, за что и поплатился. Правда, был наказан и сам Зидан - судья дал за этот поступок красную карточку в последнем матче француза.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После игровой карьеры Зидан стал футбольным тренером. Работая в мадридском "Реале", он трижды как наставник завоевал Лигу чемпионов "со сливочными".

Сам Зидан - алжирец по происхождению и мусульманин по вероисповеданию.

"У меня есть близость с арабским миром. У меня это в крови, благодаря моим родителям. Я очень горжусь тем, что я француз, но я очень горжусь тем, что имею эти корни"

- Зинедин Зидан

Тьерри Анри.

Был партнером Зидана в сборной на протяжении нескольких лет. Анри - звезда лондонского "Арсенала", с ним англичане становились "непобедимыми" на протяжении сезона 2003/2004 Английской Премьер-лиги. Сам Анри родом из Гваделупы, однако в 2006 году принял ислам. По его словам, ислам стал частью его души.

Франк Рибери.

Легенда мюнхенской "Баварии", в свое время был жемчужиной французского футбола. Главные достижения его карьеры связаны с Германией, где он 12 лет играл за мюнхенцев. В составе "Баварии" он стал многократным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов. В 2006 году стал мусульманином и взял имя Билал.

Франк не употребляет алкоголь и на предсезонной фотографии, где все футболисты обычно запечатлены с бокалами пива в руках, он всегда выделяется жестом "класс". Кроме того, долгое время Рибери был обижен на своего партнера Жерома Боатенга за то, что тот во время празднования чемпионства облил его пивом.

Карим Бензема.

Еще одна легенда сборной Франции. У нападающего алжирское происхождение. Большую часть своей карьеры он провел в мадридском "Реале", где и завоевал много футбольных трофеев.

Бензема по вероисповеданию мусульманин. Он всегда держит пост во время Рамадана, а также, как заявил футболист в одном из интервью, слушает Коран перед каждой игрой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нголо Канте и Поль Погба.

Лидеры современной сборной Франции и практикующие мусульмане. Благодаря им, Франция дважды доходила до финала чемпионатов мира - в 2018 и 2022 годах. При этом, несмотря на футбольную известность и большие контракты, Канте и Погба не забывают о своей религии.

Погба - выходец из гвинейской семьи. В 2019 году он совершил паломничество в Мекку. Сам футболист признавался, что ислам изменил его и заставил понять многие вещи в жизни.

"Ислам - это не тот образ, который все видят, - терроризм. То, что мы слышим в средствах массовой информации, на самом деле является чем-то другим. Это нечто прекрасное. Вы можете сами убедиться в этом"

- Поль Погба

Фраза "человека украшает скромность" идеально подходит Нголо Канте. Помимо успехов на футбольном поле (а их немало), он занимается благотворительностью, помогая бедным семьям и больным детям. При этом сам всегда выглядит скромно - хотя за победу с "Лестером" в Английской Премьер-лиге ему подарили BMW, он продолжал приезжать на тренировки на своем Mini. И такой образ жизни не мешает ему быть одним из лучших на поле. Агрессивная роль на газоне всегда сменяется широкой улыбкой на лице.

Ну, и, как и Погба, Канте мусульманин. Он совершал паломничество в Мекку и не пропускает Рамадан. В 2021 году он отыграл за "Челси" всю весеннюю часть Лиги чемпионов, держа пост, а затем стал в составе лондонцев победителем этого турнира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли играть в футбол в исламе?

"И разрешает вам Всевышний благое и запрещает скверное"

- сура "Араф", аят 159

Ислам запрещает все, что вредит здоровью верующего, и приветствует заботу о своем теле. Все, что приносит человеку пользу, разрешено религией.

Спорт также одобрен в исламе, и футбол не исключение. В него можно играть мусульманину, если во время игр он будет прикрывать части своего тела от посторонних взглядов. То есть мусульманину дозволено играть в футбол в одежде, которая прикрывает его тело от пупка до колен.

Футбол не должен нарушать обязанности мусульманина. Будь человек простым любителем или футбольной звездой, он не должен забывать о чтении Корана, пятикратном намазе и посте в месяц Рамадан.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, футболисту-мусульманину не стоит отвечать травмой на травму или бранью на брань. Если оппонент нанес травму или ушиб, не стоит делать то же самое. Верующему не следует и симулировать.

Запрещено футболистам, исповедующим ислам, участвовать в рекламных роликах или акциях, которые пропагандируют запретные вещи в исламе. В большинстве случаев это связано с алкогольными напитками и букмекерскими компаниями.

Таким образом, ислам поощряет занятие любыми видами спорта, и футболом в том числе, поскольку подвижность всегда приветствуется в религии. При этом занятия футболом никак не должны мешать вере.