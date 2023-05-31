Зачем футболисты выходят на поле с детьми?

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О традиции в футболе выходить на поле с детьми знают все. Без нее не обходится ни один серьезный матч. Но почему дети выводят футболистов, чьи это дети, откуда взялась эта традиция? Расскажем подробно.

Практически каждый серьезный футбольный матч в наши дни начинается с того, что на поле появляются дети, - их выводят на газон, держа за руку, футболисты. Трогательная традиция уже прочно закрепилась. Однако на самом деле ей всего несколько десятков лет.

Откуда традиция выходить с детьми на поле в футболе?

Дети в чаше стадиона появились около 100 лет назад - в 20-е годы XX века. Так называемые боллбои, которыми обычно становились воспитанники футбольных школ, ловили вылетавшие с поля мячи и возвращали их игрокам.

Что же касается традиции выходить на поле с детьми, то она существует примерно с 90-х годов прошлого столетия. Изначально к командам приставляли по одному ребенку, однако со временем дети стали сопровождать каждого игрока, выходящего на поле. Таких ребят стали называть маскотами.

Сайт ФК "Динамо"

Первым крупным турниром, на котором появился этот ритуал, стал чемпионат Европы 2000 года. Именно после того Евро, проходившего в Бельгии и Нидерландах, традиция выходить на поле с детьми приобрела массовость.

Чьи дети выходят с футболистами на поле?

Изначально игроков из подтрибунного помещения на поле сопровождали воспитанники футбольного клуба, на стадионе которого проводится игра. Таким образом мальчишкам давали возможность прочувствовать на себе атмосферу матча и понять, что они - будущее этого клуба. В свое время таким ребенком посчастливилось стать англичанину Уэйну Руни, который появился на поле в 1996 году перед мерсисайдским дерби "Эвертон" – "Ливерпуль". Спустя годы Руни в составе "Манчестер Юнайтед" завоевал множество трофеев и был признан болельщиками и специалистами одним из лучших футболистов своего поколения.

Сайт ФК "Локомотив"

Со временем на поле стали появляться не только воспитанники клубов, но и далекие от футбола дети – сироты, инвалиды, победители различных конкурсов и многие другие. В истории есть также несколько примеров, когда футболистов сопровождали взрослые или животные. В матче чемпионата Нидерландов в мае 2015 года игроки "Аякса" вышли на поле со своими мамами. Акция была приурочена ко Дню матери. А в сентябре того же года бразильская команда "Сан-Паулу" появилась на поле в сопровождении собак. Таким образом в клубе хотели обратить внимание общественности на проблему бездомных животных в стране.

Почему футболисты выходят на поле с детьми?

На первом этапе таким образом поощряли воспитанников футбольных школ, но с течением времени традиция приобрела социальную значимость. Многие организации и компании стали использовать ее для достижения благотворительных и гуманитарных целей, а также в целях рекламы.

В частности, после чемпионата Европы по футболу 2000 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН) заключили договор о поддержке международного движения "Скажи детям Да", направленного на защиту детей и улучшение их жизни.

Как правило маскотами становятся учащиеся спортшкол или в результате отбора благотворительных организаций. Кроме того, некоторые футбольные клубы зарабатывают на этой традиции, давая возможность родителям за деньги приобрести право для своих детей побыть маскотом и выйти на поле вместе со своим кумиром.