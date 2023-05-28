В России будут праздновать день футбола

Опубликовано: 13:27, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России появился еще один новый праздник – Всероссийский день футбола. Он станет ежегодным и будет отмечаться 10 июня.

В России учрежден Всероссийский день футбола. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Праздник, приуроченный в этом году к столетию московского спорта, будет отмечаться 10 июня и станет ежегодным. Основные мероприятия пройдут на стадионе "Лужники" в Москве перед суперфиналом Кубка России.

Там организуют два футбольных турнира. В одном из них примут участие команды болельщиков клубов-участников кубка. Также планируется провести всероссийский мини-футбольный турнир сразу среди трех возрастных групп.

Помимо этого, для гостей фестиваля выступят популярные музыкальные исполнители.

В других российских регионах в праздник организуют массовые футбольные фестивали для детей и взрослых.