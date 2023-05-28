В России будут праздновать день футбола

В России появился еще один новый праздник – Всероссийский день футбола. Он станет ежегодным и будет отмечаться 10 июня.
В России учрежден Всероссийский день футбола. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
Праздник, приуроченный в этом году к столетию московского спорта, будет отмечаться 10 июня и станет ежегодным. Основные мероприятия пройдут на стадионе "Лужники" в Москве перед суперфиналом Кубка России.
Там организуют два футбольных турнира. В одном из них примут участие команды болельщиков клубов-участников кубка. Также планируется провести всероссийский мини-футбольный турнир сразу среди трех возрастных групп.
Помимо этого, для гостей фестиваля выступят популярные музыкальные исполнители.
В других российских регионах в праздник организуют массовые футбольные фестивали для детей и взрослых.