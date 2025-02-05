Вестник Кавказа

С 7 апреля будут запущены рейсы из Алматы в Сеул

С 7 апреля будут запущены рейсы из Алматы в Сеул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У туристов из Казахстана появится больше возможностей для посещения Кореи: с 7 апреля лоукостер EastarJet начнет выполнять полеты до Сеула из Алматы.

Корейский лоукостер EastarJet запустит рейсы из Алматы в Сеул с 7 апреля. 

Сообщается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. Самолеты будут вылетать в понедельник и пятницу. 

В воздухе туристам предстоит провести порядка 6 часов. Стоимость билета составляет около 26 тыс рублей в одну сторону. 

Путешественники смогут отправиться в столицу Кореи на лайнере Boeing 737-800.  

Предложение может быть полезно в том числе путешественникам из России, которые смогут отправиться в Корею через Казахстан. Рейс до Алматы из Москвы стоит чуть менее 17 тыс рублей.

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