С 7 апреля будут запущены рейсы из Алматы в Сеул

У туристов из Казахстана появится больше возможностей для посещения Кореи: с 7 апреля лоукостер EastarJet начнет выполнять полеты до Сеула из Алматы.

Корейский лоукостер EastarJet запустит рейсы из Алматы в Сеул с 7 апреля.

Сообщается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. Самолеты будут вылетать в понедельник и пятницу.

В воздухе туристам предстоит провести порядка 6 часов. Стоимость билета составляет около 26 тыс рублей в одну сторону.

Путешественники смогут отправиться в столицу Кореи на лайнере Boeing 737-800.

Предложение может быть полезно в том числе путешественникам из России, которые смогут отправиться в Корею через Казахстан. Рейс до Алматы из Москвы стоит чуть менее 17 тыс рублей.