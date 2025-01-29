Вестник Кавказа

Из Алматы в Балхаш отправится прямой поезд

Из Алматы в Балхаш отправится прямой поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Балхаш и Алматы свяжет прямой поезд. Время в пути составит более 17 часов.

Новый поезд отправится из Алматы до города Балхаш с 1 марта. Об этом сообщается в акимате Карагандинской области. 

"Проект является частью крупной инфраструктурной инициативы по развитию железнодорожного сообщения на направлении Достык – Мойынты"

– акимат Карагандинской области

Сообщается, что новый маршрут улучшит транспортную ситуацию для жителей Балхаша, которым больше не нужно будет совершать пересадку. 

Отмечается, что состав будет отправляться из Балхаша в Алматы по четным числам в 7:52. Из Алматы в город на берегу одноименного озера поезд будет ходить по нечетным числам. Отправление – в 00:10. 

Сообщается, что поезд будет находиться в пути более 17 часов.

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