Из Алматы в Балхаш отправится прямой поезд

Балхаш и Алматы свяжет прямой поезд. Время в пути составит более 17 часов.
Новый поезд отправится из Алматы до города Балхаш с 1 марта. Об этом сообщается в акимате Карагандинской области.
"Проект является частью крупной инфраструктурной инициативы по развитию железнодорожного сообщения на направлении Достык – Мойынты"
– акимат Карагандинской области
Сообщается, что новый маршрут улучшит транспортную ситуацию для жителей Балхаша, которым больше не нужно будет совершать пересадку.
Отмечается, что состав будет отправляться из Балхаша в Алматы по четным числам в 7:52. Из Алматы в город на берегу одноименного озера поезд будет ходить по нечетным числам. Отправление – в 00:10.
Сообщается, что поезд будет находиться в пути более 17 часов.