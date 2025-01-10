Вестник Кавказа

Из Алматы запустят рейс в Мумбаи весной

Из Алматы запустят рейс в Мумбаи весной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты начнут летать между Алматы и Мумбаи этой весной. Компания Air Astana начнет перевозку с 20 апреля.

Перевозчик Air Astana объявил о запуске нового направления: весной появится прямой рейс из Алматы в Мумбаи.

Перевозка пассажиров начнется с 20 апреля, рейсы будут выполняться три раза в неделю, по воскресеньям, средам и четвергам. Время в пути 4 часа 50 минут. Рейс утренний.

Билеты уже в продаже, полет туда-обратно обойдется минимум в 210,2 тыс тенге (около 40 тыс рублей).

Отметим, что Air Astana также выполняет рейсы в Дели.

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