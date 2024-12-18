В Алматы распродадут утерянный багаж? Ответ аэропорта

В аэропорту Алматы прокомментировали сообщения о том, что планируется устроить распродажу оставленного и потерянного багажа. Подобной распродажи не будет.

Сообщения о том, что аэропорт Алматы будет распродавать оставленный и утерянный багаж, не соответствует действительности.

«⁠Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода»

– пресс-служба аэропорта

Ранее в соцсетях писали, что воздушная гавань устроит распродажу багажа, забытый кем-то чемодан можно будет приобрести за 1 тыс тенге.