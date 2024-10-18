Туапсе тряхнуло на 3,9

Небольшое землетрясение случилось сегодня неподалеку от Туапсе. Его магнитуда достигла почти 4. Местные жители пишут в соцсетях, что ощутили подземные толчки.

В районе Туапсе произошло сегодня небольшое землетрясение, такая информация была размещена на сайте Европейско-средиземноморского сейсмоцентра.

В сообщении говорится, что его магнитуда равнялась 3,9. Время сейсмособытия – примерно 16.40 мск.

Очаг подземных толчков находился на глубине 5 км. Их эпицентр располагался на расстоянии двух километров в юго-западном направлении от Туапсе. Кроме того, он находился в 77 км к северо-западу от Сочи.