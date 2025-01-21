Вестник Кавказа

Готовиться к землетрясениям в Турции призвал Эрдоган

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал руководство городов готовить свои населенные пункты к грядущим землетрясениям, так, чтобы будущие катаклизмы не наносили серьезного ущерба.

Жители и власти населенных пунктов в Турции, прежде всего в Стамбуле, но и в других провинциях страны, должны заранее вести подготовку к землетрясениям, которые с большой степенью вероятности произойдут в скором времени, – такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее, в последние несколько дней, в Эгейском море были зафиксированы подземные толчки. По словам турецкого лидера, эти сейсмособытия в очередной раз напоминают, что самая важная задача для Турции заключается именно в подготовке к землетрясениям.

"Местные администрации должны подготовить города к землетрясениям с помощью проектов преобразования городской среды, а не преследовать политическую выгоду"

– Эрдоган

Президент добавил, что альтернатив у работы в направлении того, чтобы сделать все турецкие города, и в первую очередь Стамбул, сейсмоустойчивыми, не существует.

Стоит отметить, что турецкие сейсмологи считают очень высокой вероятность мощного землетрясения в Мраморном море, неподалеку от Стамбула, и она ежегодно увеличивается. Дело в том, что в этом районе пролегают два тектонических разлома. Когда они придут в движение, произойдет землетрясение, которое, по предварительным оценкам, может унести жизни четверти – 4 млн – жителей Стамбула.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган обозначил стратегические цели Турции

Эрдоган обозначил стратегические цели Турции

Около 30 человек задержали в рамках расследования пожара в Турции

Около 30 человек задержали в рамках расследования пожара в Турции

Глава Минтуризма покинет свой пост из-за пожара на курорте в Турции

Глава Минтуризма покинет свой пост из-за пожара на курорте в Турции

По делу о пожаре в отеле в Турции поймано еще 7 человек

По делу о пожаре в отеле в Турции поймано еще 7 человек

Эрдоган пообещал наказать виновных в трагедии в Болу

Эрдоган пообещал наказать виновных в трагедии в Болу

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану в связи с трагедией в Болу

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану в связи с трагедией в Болу

СНБ Турции утвердил новый документ по нацбезопасности

СНБ Турции утвердил новый документ по нацбезопасности

Эрдоган приедет на место трагедии в Болу

Эрдоган приедет на место трагедии в Болу

Турция скорбит по жертвам пожара в Карталкая

Турция скорбит по жертвам пожара в Карталкая

Эрдоган поведал о состоянии пострадавших при пожаре на курорте

Эрдоган поведал о состоянии пострадавших при пожаре на курорте

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы