Готовиться к землетрясениям в Турции призвал Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал руководство городов готовить свои населенные пункты к грядущим землетрясениям, так, чтобы будущие катаклизмы не наносили серьезного ущерба.

Жители и власти населенных пунктов в Турции, прежде всего в Стамбуле, но и в других провинциях страны, должны заранее вести подготовку к землетрясениям, которые с большой степенью вероятности произойдут в скором времени, – такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее, в последние несколько дней, в Эгейском море были зафиксированы подземные толчки. По словам турецкого лидера, эти сейсмособытия в очередной раз напоминают, что самая важная задача для Турции заключается именно в подготовке к землетрясениям.

"Местные администрации должны подготовить города к землетрясениям с помощью проектов преобразования городской среды, а не преследовать политическую выгоду"

– Эрдоган

Президент добавил, что альтернатив у работы в направлении того, чтобы сделать все турецкие города, и в первую очередь Стамбул, сейсмоустойчивыми, не существует.

Стоит отметить, что турецкие сейсмологи считают очень высокой вероятность мощного землетрясения в Мраморном море, неподалеку от Стамбула, и она ежегодно увеличивается. Дело в том, что в этом районе пролегают два тектонических разлома. Когда они придут в движение, произойдет землетрясение, которое, по предварительным оценкам, может унести жизни четверти – 4 млн – жителей Стамбула.