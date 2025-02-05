Власти Махачкалы объявили о сносе незаконных ПВЗ и магазина

В администрации Махачкалы сообщили, что снесут хинкальную, мини-маркет и ПВЗ. Объекты были построены без разрешения.
Махачкалинский мэр Юсуп Умавов сообщил о победе городских властей в деле о сносе капитальных построек в поселке Шамхал.
Речь идет о пункте выдачи заказов крупного маркетплейса, хинкальной и магазина, которые, как подчеркнул, руководитель города, возведены без разрешения.
Правовое управление мэрии подготовило и поддержало иск. Далее его удовлетворили в судах.
Пятый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих судебных инстанций.