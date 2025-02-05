Вестник Кавказа

Власти Махачкалы объявили о сносе незаконных ПВЗ и магазина

Власти Махачкалы объявили о сносе незаконных ПВЗ и магазина
© Фото: пресс-служба мэрии Махачкалы
В администрации Махачкалы сообщили, что снесут хинкальную, мини-маркет и ПВЗ. Объекты были построены без разрешения.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов сообщил о победе городских властей в деле о сносе капитальных построек в поселке Шамхал.

Речь идет о пункте выдачи заказов крупного маркетплейса, хинкальной и магазина, которые, как подчеркнул, руководитель города, возведены без разрешения.

Правовое управление мэрии подготовило и поддержало иск. Далее его удовлетворили в судах.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих судебных инстанций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Анжи&quot; оштрафовали за драку после матча

"Анжи" оштрафовали за драку после матча

В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

В Дагестане от кори умер ребенок

В Дагестане от кори умер ребенок

Почти 750 единиц оборудования передадут медучреждениям Дагестана

Почти 750 единиц оборудования передадут медучреждениям Дагестана

&quot;Россети&quot; выплатили штраф за отключения света в Махачкале

"Россети" выплатили штраф за отключения света в Махачкале

Махачкалу и Сургут объединит прямое авиасообщение

Махачкалу и Сургут объединит прямое авиасообщение

Три пожара в Дагестане потушили за последние сутки

Три пожара в Дагестане потушили за последние сутки

Аэропорт Махачкалы может прирасти новыми терминалами

Аэропорт Махачкалы может прирасти новыми терминалами

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы