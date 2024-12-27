Вестник Кавказа

"Россети" выплатили штраф за отключения света в Махачкале

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 8,5 млн рублей штрафа выплатили "Россети" за многократные отключения света в Махачкале. Компании не удалось добиться отмены санкций в суде.

ПАО "Россети Северный Кавказ" выплатило 8,7 млн рублей штрафа, который был назначен дагестанским управлением ФАС за многократные отключения света в Махачкале в 2021 году. 

Как передали в пресс-службе регионального УФАС, поставщик электроэнергии пытался оспорить наложение санкций через суд, однако старания успехом не увенчались. 

Сообщается, что летом 2021 года в Махачкале произошло более 6 тыс отключений света, что осложнило жизнь как простых граждан, так и предпринимателей региона.

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