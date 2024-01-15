Министр обороны Ирана встретился с главой Минштаба Омана

Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде провел переговоры с командующим Генштаба ВС Омана Абдуллой бин Хамисом аль-Раиси. Они обсудили двустороннее сотрудничество, а также вопросы региональной и международной повестки.

Встреча министра обороны ИРИ Азиза Насирзаде и начальника Генштаба ВС Омана Абдуллы бин Хамиса аль-Раиси прошла накануне, о ней сообщили иранские СМИ.

Участники переговоров сделали акцент на исторических и социальных отношениях между странами, обратили внимание на культурную и социальную близость и длящиеся в течение многих лет дружественные связи.

"Кроме того, была подчеркнута общая политическая воля к развитию отношений в различных областях"

– IRNA

Стороны также заявили о том, что отношения между Ираном и Оманом всегда базируются на взаимном уважении и доверии.

Азиз Насирзаде и Абдулла бин Хамис аль-Раиси обсудили темы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес. Кроме того, они поговорили о возможных способах развития оборонного сотрудничества.