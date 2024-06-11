Россия и Оман возобновили прямые авиарейсы

Прямые рейсы вернулись в расписание, Москву и Маскат связали самолеты Oman Air. К Новому году еженедельно будет выполняться шесть рейсов.

Компания Oman Air возобновила прямые рейсы между столицами России и Омана.

Первый рейсы выполнен 29 октября, до конца осени самолеты будут летать между Москвой и Маскатом трижды в неделю, с 1 декабря - пять раз, к Новому году частота полетов увеличится до шести еженедельных рейсов.

Оман рассчитывает на рост турпотока из РФ, в прошлом году в Омане побывали 39 тыс россиян. Также растет турпоток из арабской страны в Россию - за полгода от составил 2,6 тыс человек, что больше прошлогодних показателей в шесть раз.

Рейсы в Маскат могут быть интересны россиянам не только для посещения Омана, но и как транзитные.