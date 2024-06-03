Оман ждет увеличения турпотока из России на 300% в этом году

Поток россиян в Оман в 2024 году ожидается в несколько раз больше прошлогоднего. В Омане прогнозируют рост турпотока в четыре раза. Отели Омана набирают русскоговорящий персонал.

В 2024 году Оман ждет в четыре раза больше туристов, чем в 2023 году, рассказал замглавы Минтуризма султаната Аззан Кассим Мухаммед аль-Бусаиди.

"Российский рынок показывает значительные успехи и заинтересованность в Омане. По итогам 2023 года мы получили плюс 300% к 2022 году... В 2024 году мы ждём похожий с прошлогодним рост или даже больше"

– замминистра

Согласно данным за прошлый год, Оман принял около 20 тыс российских отдыхающих. Таким образом, в 2024 году турпоток в Оман ожидается на уровне 80 тыс человек. Между Россией и Оман действует прямое авиасообщение, также туристов привлекают теплое море и скидки на размещение.

"Для российских туристов Оман будет предлагать специальные турпакеты, включающие в себя не только размещение, но и экскурсионную и пляжную программу, чтобы показать все возможности страны. А также скидки от отелей до 20%"

– замминистра

Оман готовится к росту российских туристов, отели и экскурсионные бюро набирают русскоговорящий персонал. Отдых в Омане может быть как премиальным, там и бюджетным, отмечается в сообщении ведомства, можно найти отель по цене $50 за ночь, передает РИА Новости.