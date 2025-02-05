Прямые рейсы может запустить Абхазия с Коми, ХМАО и ЯНАО

Власти Абхазии уже работают над открытием прямого авиасообщения с рядом российских регионов. Рейсы могут быть запущены в ХМАО, ЯНАО и Коми, заинтересованность выражало и руководство Нижнего Новгорода.

Сухум назвал российские регионы, откуда могут быть запущены первые рейсы в Абхазию. Подробности рассказали в Минтрансе республики.

В ведомстве уточнили, что от разных субъектов РФ поступают заявления о том, что они готовы принимать прямые рейсы из Абхазии.

"В настоящее время министерство работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом"

– министерство

В ведомстве уточнили, что открытие прямых перелетов повысит транспортную доступность Абхазии и поможет увеличить турпоток в республику.

В Минтрансе также добавили, что заинтересованность в полетах в Абхазию проявляют и другие регионы, например, соответствующее заявление сделал в Сухуме нижегородский мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, реконструкция аэропорта в Сухуме завершилась совсем недавно. Несколько дней назад состоялся первый рейс с пассажирами – самолет вылетел из Москвы и успешно сел в Сухумском аэропорту. Однако работы еще не завершены окончательно. Так, сегодня в воздушной гавани прошла проверка важного элемента инфраструктуры – светосигнального оборудования. В ходе нее специалисты подтвердили, что приборы полностью отвечают международным стандартам.